Kepeğe iyi geliyor, saçları ışıl ışıl yapıyor: Kepeği önleyen en iyi cevap adeta! Saçınızın son hali şoke edecek

Kepek sorunu, birçoğumuzun mustarip olduğu bir konudur. Özellikle de siyah tişört giydiğimizde bu sorunumuz gözle görünür bir hal alır.. Bu da bir hayli kötü görünür. Birçoğumuz pahalı şampuanlara para harcayarak ya da dışarıda yaptırdığımız bakımlarla kepekten kurtulmaya çalışırız. Fakat ne yazık ki kesin bir çözüme kavuşamayız. İşte tam da bu nokta da elma sirkesi imdadımıza yetişiyor. Siz de ''elma sirkesinin faydaları nelerdir?'' diyorsanız bu yazıya muhakkak göz atmalısınız!

Kepek neden olur? Bu doğal süreç sırasında, yıkanırken su ile dökülen ölü deri hücreleri, göz ile görülmez. Fakat herhangi bir nedenden dolayı bu döngü bozulduğunda ve hızlandığında, ölü deri hücreleri saç köklerinde birikmeye başlar ve kepek oluşur. Kepek birçok cilt rahatsızlığı nedeniyle ortaya çıkabilir. Kepeği önleyen doğal yağlar

Kepek sorunlarını gidermek için satın alınabilecek pek çok kepek önleyici ürün vardır. Fakat bu ürünler içerisinde saça zarar verebilecek kimyasallar bulunabilmektedir. Yapılan bir araştırma, elma sirkesinin saç sorunlarına fayda etmesinin yanı sıra kepeği de azaltabileceğini göstermiştir.

Elma sirkesi, elma suyunun fermente edilmesi ile elde edilir. Elma sirkesinin faydaları şunlardır:

Saç bakımı için kullanılan kimyasal ürünlerin saç derisinde birikmesi, kepeğe yol açan başka bir faktördür. Elma sirkesi, bu kimyasal ürünlerin saç derisinde birikmesini gidermeye yardımcı olur, saç derisini ve saçı temizler.

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Elma sirkesi antimikrobiyal, antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde elma sirkesi saç derisi sağlığını korur ve kepek oluşumunu önler

Araştırma sonuçları, elma sirkesinin saç uzamasına da yardımcı olduğunu ve saç problemlerini azalttığını göstermektedir

2017 yılında Filistin’de yapılan bir araştırma, elma sirkesinin kepek, saç derisinde akne oluşumu, bit, kellik, saç dökülmesi ve alopesi areata gibi birçok saç sorununun azaltılmasına yardımcı olduğunu ve saç uçlarını canlandırdığını göstermiştir.

kepek oluşumunun en önemli sebebi saçlı deride bulunan bazı parazit veya mantarlardır. Kepekli saçımıza elma sirkesinin uygulamasını yapmak, kafamızın derisinde bunları yok eder, saçın ph seviyesini dengeleyerek kısa sürede sağlıklı saç derisine kavuşmanızı sağlar.

Elma sirkesi ve diğer doğal ürünleri karıştırarak kepek problemlerinden kurtulabilirsiniz. Tüm malzemeler evinizde olan ya da ulaşımı oldukça kolay olan malzemelerdir.

KEPEĞE KARŞI ELMA SİRKESİ MASAJI

Elma sirkesini saç derisine masaj yaparak uygulamak, sirkenin saç köklerine nüfuz etmesini sağlarken, kan dolaşımını hızlandırır. Saçlarda elma sirkesi kullanımı kimyasal ürünlerin saç derisinde birikmesini ortadan kaldırarak pH ve yağ üretimini dengeler. Elma sirkesi masajı, saç derisi sağlığını korumanın ve temiz olmasını sağlamanın en etkili yollarından biridir

3 yemek kaşığı elma sirkesini 1 kaşık su ile karıştırın.

Karışımı bir sprey şişesine doldurabilirsiniz.

Saç derisine sürün ve nazikçe masaj yapın

Elma sirkesini yaklaşık 10 dakika saçta bekletilin

Daha sonra normal şekilde yıkayıp durulayın.

Haftada 1-2 kez tekrar edilin

PARLAK SAÇLAR İÇİN ELMA SİRKESİ DURULAMA

Elma sirkesi ile saçları durulama, kepek problemini gidermeye, saça parlaklık kazandırmaya ve saç derisinin pH dengesini korumaya yardımcı olur.

2 yemek kaşığı elma sirkesi 1 bardak su ile seyreltin

Şampuan ve saç kremi ile saçlar yıkandıktan sonra, durulama için seyreltilmiş elma sirkesi saçlara dökün

Sirkeli sudan sonra saçlar tekrar durulanmaz.

Bu yöntem haftada bir kez tekrar edilebilir.

İpucu: Elma sirkesi ile durulama sonrası saçlarda sirke kokusu kalmaz, kısa bir süre sonra uçup gider.

KEPEĞE KARŞI ASPİRİN SİRKE KÜRÜ

Saçlarınızdaki kepeğe karşı Ahmet Maranki tavsiye ettiği aspirinli elma sirkesi kürü deneyin. Saçtaki kepek nasıl giderilir bitkisel çözüm yolu var mıdır diye düşünüldüğünde ilk akla gelen isimlerden biri Ahmet Maranki’dir. Ahmet Maranki’nin kepeğe karşı kür tavsiyelerinden birisi aspirindir.

Aspirin, kepek önleyici şampuanların çoğunda kullanılan aktif bir bileşen olan salisilik asit içerir

Bir kâsede 1 bardak elma sirkesi ile 3 adet aspirin tableti ezilerek karıştırılır.

Saçlar banyoda durulandıktan sonra sirke-aspirin karışımı saçlara dökülür, dökerken de saç derisine masaj yapılır.

Karışım yaklaşık 5 dakika saçta bekletilir ve ardından saçlar iyice durulanır.

Bu yöntem iki haftada bir tekrar edilebilir.