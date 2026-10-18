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AK Parti’den en yakın rakibine fark: İşte son seçim anketi Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor Fiyatı 39 liraya kadar düştü! Sektör çalışanları isyan etti! Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın: Mutfak temizliğinde bu yöntem bakın ne işe yarıyor Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı! Mutfakta ve temizlikte beklenen fırsat! A101'de dev indirim haftası başladı! AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın
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Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

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Giriş Tarihi:

Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

Gaziantep mutfağının menengiç kahvesini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Gaziantep'te saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Peki günde kaç fincan kahve tüketmeliyiz? Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu anlattı. Hadi gelin bu soruların cevaplarına birlikte göz atalım.

#1
Foto - Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

Gaziantep'te asırlık geleneklerle hizmet veren tarihi kahvehaneler, yöreye özgü menengiç kahvesini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.Birinci nesil kahveciler, ikinci nesil kahveciler ve şimdilerde üçüncü nesil kahveciler... Kahve çeşitliliği o kadar arttı ki artık birçoğumuz farklı kahveler deneyip kendi zevkimize en uygununu bulduk ve neredeyse her gün tüketir olduk. Peki günde kaç fincan kahve tüketmeliyiz? Hadi gelin bu soruların cevaplarına birlikte göz atalım.

#2
Foto - Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

Kentin tarihi çarşılar bölgesinde bulunan tarihi mekanlar, özellikle turizm sezonunda yoğun ilgi görüyor. Bakır cezvelerde ve odun ateşinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan menengiç kahvesini deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, zaman zaman işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. MENENGİÇ KAHVESİNE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Tarihi çarşı esnafı, Gaziantep'te turizm sezonunun hareketli geçtiğini ve menengiç kahvesine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtiyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin içeceğin hazırlanışını da merak ettiğini ifade eden esnaf, yabani fıstığın aşılanmamış halinden elde edilen menengiçin kafein içermeyen doğal yapısıyla öne çıktığını aktarıyor. "BEKLEDİĞİMİZ SIRAYA DEĞDİ" Adana'dan kenti ziyarete gelen Ayşe Yağız Çoban, menengiç kahvesini ilk kez tattığını belirterek memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Kahvenin çok meşhur olduğunu duymuştuk. Sıra oldukça uzundu ama beklediğimize değdi. İlk defa burada denedim ve tadını çok beğendim. Gaziantep'i ve bu yerel lezzeti herkese tavsiye ederim" dedi. Birinci nesil kahveciler, ikinci nesil kahveciler ve şimdilerde üçüncü nesil kahveciler... Kahve çeşitliliği o kadar arttı ki artık birçoğumuz farklı kahveler deneyip kendi zevkimize en uygununu bulduk ve neredeyse her gün tüketir olduk. Peki günde kaç fincan kahve tüketmeliyiz? Hadi gelin bu soruların cevaplarına birlikte göz atalım. Yavuz Sultan Selim’in Yemen valisi Özdemir Paşa 15. yüzyılda Yemen’de kahveyi tanır ve İstanbul’a getirir. Hayranı olduğumuz Türk kahvesi de böylelikle topraklarımızda yer etmeye başlar. Daha sonra 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına gelen Venedikli tüccarlar kahveyi Avrupa’ya taşırlar.

#3
Foto - Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

Kahve içildikten sonra yapılan testlerde insanların dikkat ve hafıza düzeylerinde önemli artışlar olduğunu ortaya koymuştur. Yalnız burada bahsi geçen kahvelerin sütsüz ve şekersiz olduğunu belirtmek önemli.

#4
Foto - Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

Yine yapılan araştırmalar egzersizden önce içilen kahvenin yağ yakma oranının %3-10 arası bir oranda artırdığını göstermiştir. Günde içilen iki-dört fincan Türk kahvesi veya filtre kahvenin karaciğer yağlanmasını engellediği, siroza karşı da ? gibi ciddi bir oranda koruma sağladığı gözlemlenmiştir.

#5
Foto - Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

Kahvede bulunan antioksidanlar vücudumuzdaki hücreleri DNA hasarına karşı korur. Yapılan geniş çaplı araştırmalar, doğru oranda kahve tüketenlerin alzheimer hastalığına yakalanma oranlarının ` daha düşük olduğunu göstermiştir ki bu çok ciddi bir orandır.

#6
Foto - Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım

20 yıl boyunca yapılan kapsamlı bir araştırmada düzenli kahve içen kadınlarda erkeklerde ise & civarında bir risk düşüşü gözlemlenmiş. Kahvenin bahsettiğimiz bu faydaları günde 10-15 fincan kahve içmemiz gerektiği sonucunu vermiyor!

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