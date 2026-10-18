Hazırlıklar başladı! Galatasaray’da gözler Lille maçına çevrildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa’da karşılaşacağı Lille maçının hazırlıklarına bugün başladı.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa’da karşılaşacağı Lille maçının hazırlıklarına bugün başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla start aldı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon’a 3-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılılar ikinci maçta konuk ettiği Barcelona’ya da 4-1 yenilmişti.
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