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Spor
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Hazırlıklar başladı! Galatasaray’da gözler Lille maçına çevrildi

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AA Giriş Tarihi:

Hazırlıklar başladı! Galatasaray’da gözler Lille maçına çevrildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa’da karşılaşacağı Lille maçının hazırlıklarına bugün başladı.

#1
Foto - Hazırlıklar başladı! Galatasaray’da gözler Lille maçına çevrildi

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla start aldı.

#2
Foto - Hazırlıklar başladı! Galatasaray’da gözler Lille maçına çevrildi

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

#3
Foto - Hazırlıklar başladı! Galatasaray’da gözler Lille maçına çevrildi

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

#4
Foto - Hazırlıklar başladı! Galatasaray’da gözler Lille maçına çevrildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon’a 3-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılılar ikinci maçta konuk ettiği Barcelona’ya da 4-1 yenilmişti.

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