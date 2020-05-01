Volkswagen o fabrikasını tekrar hizmete açtı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını otomotiv sektörünü de etkisi altına aldı. Pek çok şirket, koronavirüs salgını dolayısıyla üretime ara verirken Alman otomotiv devi Volkswagen'den önemli bir karar geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok tesiste üretimi durdurma kararı alan Volkswagen, Wolfsburg'daki büyük fabrikada üretime yeniden başlandığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, tesisteki 8.000 çalışanın bulunduğu Golf üretim bandı tekrar iş başı yaptığı, bu hafta içerisinde 1.400 otomobil üretimi planlandığı ve gelecek 2 hafta içerisinde üretimin 6.000'e çıkartılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Volkswagen'in Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’nın en büyük üretim tesisinde hareketin başlaması; çalışanlarımız, satıcılarımız, tedarikçilerimiz, Alman ekonomisi ve Avrupa için çok önemli bir sembol."

Alman otomotiv devinin, Golf modelinin ardından SEAT, Tiguan, Touran modellerinin üretimine de başlaması bekleniyor.