Volkan Demirel'den flaş Galatasaray sözleri!

İlk teknik direktörlük deneyimini VavaCars Fatih Karagümrük'te yaşayan Volkan Demirel, takımının son durumunu değerlendirdi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, A Spor'a bir röportaj verdi ve takımının son durumu, gelecek planları ve Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

"Performans anlamında arada bir performans. Başarı uzun vadede gelen başarıdır. Henüz çok yeniyiz bu işte. Emek harcıyoruz, kafa yoruyoruz. İmkanlar kısıtlı olabilir ama bunları dert etmeyip daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sorunları, dertleri konuşmaktansa, daha iyisini yapmayı düşünmemiz daha doğru geliyor bana. Ekibim ve ben olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yukarısı, belki Konferans Ligi'ne katılma. Sonuç ne olur, onu sezon sonunda göreceğiz."

"EMRE MOR'UN MENTÖRE İHTİYACI VARDI"

"İlk önce samimi ilişki kurmaya çalıştık. Oyunculardan da iyi geri dönüşler alıyorum. Emre Mor örneği var. Bu zamana gelene kadar kimse onun yeteneğini sorgulamadı ama Emre Mor'un mentöre ihtiyacı vardı. Biz de bunu doğru yaptık. İlk geldiğimizde konuştuk, 4-5 futbolcuyla birlikte. Emre Mor'a kapasitesinin ne olduğunu anlattık. İlerleyen günlerde, çok daha uzun zamanları olduğunu söyledik. Belki önceki hocaları da yaptı ama benim bir ağabey gibi konuşmam. Ona mentörlük anlamında çok yardımcı oldu."

"Emre Mor, saha içerisinde hep bir hırçınlık profili vardı. Ama Emre Mor kendisine hırçın. Yapamadığı için hırçın. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Gaziantep maçıyla bir çıkışı var. Herkes son haftalardaki performansını konuşuyor. Bu hafta 3 gol attı ama 3 tane de gole engel oldu. Topun olmadığı anda da bakmak lazım. Neticesinde ondan çok güzel bir geri dönüş aldık."

"Emre Mor'un da A Milli Takım kadrosunda olmasını isterdim. Çünkü Emre'yle konuştuğumuzda bunu söylemiştim ben kendisine. Bir sonraki kadroda olacağını düşünüyorum. Emre başlangıçta da, sonda da size skor elde edebilir."

"TÜRK FUTBOLUNA BİR ŞEYLER KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Bütün oyuncular, biz geldikten sonra katkı sağladı. Tek sıkıntımız deplasmanda aldığımız sonuçlar. Her şeyi doğru yapıyoruz demiyorum. Hata yaptıkça doğruyu bulursunuz. Güzel bir ortam var takım içerisinde. Bilgimizle, doğrumuzla, yanlışımızla elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Akşam yatarken, sabah kalkarken bunları düşünüyoruz. Türk futboluna bir şeyler katmaya çalışıyoruz "

"Saha ortamı neresi müsaitse orada çalışmaya çalışıyoruz. Bu kadar kısıtlı imkanlarla takımı kurabilmek başarı. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum burada."

"GALATASARAY ZOR DURUMDA AMA..."

"Şu an tek hedef Galatasaray maçı. Galatasaray zor durumda ama bu ülkenin bir değeridir. Türkiye'deki futbolun olmazsa olmazıdır ama bizim de hedefimiz yukarıları zorlamak."

"KADROMUZ ÇOK İYİ"

"Biz geldiğimizde takım biraz daha kırılgandı. Biz bunu transferle yukarıya çekmeye çalıştık. Kadronun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hedefim 90 dakika mücadele eden takım. Topun bizde kalmasını isterim ve antrenmanlarımızı buna göre yapıyoruz. "

"FENERBAHÇE NE ZAMAN OLUR BİLMİYORUM"

"Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeli olan herkesin hedefi bir gün Fenerbahçe olur. Zaman ne zaman olur bilmiyorum. İsmail Kartal'a selam olsun. İnşallah en iyi şekilde bitirirler. Şampiyonluk şansı zor gibi ama matematiksel olarak ihtimal var."