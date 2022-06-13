Karagümrük ile yollarını ayıran Volkan Demirel’in Göztepe ile görüştüğü ileri sürüldü. 1.Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin Volkan Demirel'i listesine eklediği gelen haberler arasında. Göztepe'nin listesinde Bülent Korkmaz ve Tamer Tuna'nın da bulunduğu öğrenildi. Göztepe'nin bu hafta içerisinde teknik direktör konusunda kararını vereceği gelen haberler arasında.

Volkan Demirel hangi takımla anlaştı?

Volkan Demirel, 27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Okul takımındayken orta saha mevkiinde görev yapan Demirel, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu.

2000-02 yılları arasında Kartalspor'da forma giyen Demirel bu takımda 51 maça çıktı.

2002 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 2 Eylül 2019’da kariyerine nokta koydu.

17 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel 523 maçta kalesini korudu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 5 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

Volkan Demirel evli ve 2 çocuk babasıdır.

Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük geride bıraktığımız sezon 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.