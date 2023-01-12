Volkan Demirel altüst oldu! Dev maç öncesi büyük şok...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar devam ederken, beklenmedik bir olay yaşandı. Güneydoğu ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile çıkış yakalama hedefi olan Hatayspor, transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. TFF, Süper Lig'de 16. sırada yer alan kulübün transfer tahtasını kapattı.

Süper Lig'de heyecan devam ederken, ara transfer dönemi de start almıştı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyordu ancak Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

Haberde TFF'nin 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmaması nedeniyle Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattığı kaydedildi.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in öğrencileri, 13 Ocak Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.