  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni

Perinçek: "Bu cinayeti MHP işlemedi" Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı

CHP'den çılgın proje: Kanal İzmir!

Dünyaca ünlü jet sosyeteler, milyarderler İtalya'dan vazgeçip Türkiye'den almaya başladı! Esnaf şaşkın

Bu ne kibir Davutoğlu? “Cumhurbaşkanı bize uymazsa kriz çıkar” Herkes bu sözleri konuşuyor

CHP'den İzmir halkına 170 milyon TL'lik ‘intikam’ faturası!

Bir kere de hizmeti ile gündem olmadı! "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: Bu zam biraz büyük, depoları doldurun

Düpedüz bühtan Akşener’in 15 temmuz kılıfı kocaman balon

Yunanistan iyice şaşırdı! Akılalmaz iddia: Türkiye o Asya ülkesini vuracak
Spor Volkan Demirel altüst oldu! Dev maç öncesi büyük şok...
Spor

Volkan Demirel altüst oldu! Dev maç öncesi büyük şok...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar devam ederken, beklenmedik bir olay yaşandı. Güneydoğu ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile çıkış yakalama hedefi olan Hatayspor, transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. TFF, Süper Lig'de 16. sırada yer alan kulübün transfer tahtasını kapattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:24:00 - 2023-01-12 14:25:49
Volkan Demirel altüst oldu! Dev maç öncesi büyük şok...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar devam ederken, beklenmedik bir olay yaşandı. Güneydoğu ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile çıkış yakalama hedefi olan Hatayspor, transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. TFF, Süper Lig'de 16. sırada yer alan kulübün transfer tahtasını kapattı.

Süper Lig'de heyecan devam ederken, ara transfer dönemi de start almıştı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyordu ancak Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

Haberde TFF'nin 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmaması nedeniyle Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattığı kaydedildi.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in öğrencileri, 13 Ocak Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23