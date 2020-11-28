  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybolda Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi
Spor

Voleybolda Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:18:26 -
Voleybolda Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi

ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasındaki Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda bugün oynanması gereken maçın ev sahibi Ziraat Bankkart takımındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Ziraat Bankkart Kulübünden yapılan açıklamada, "Yaptığımız rutin kontrollerde A takımımızdan 4 sporcumuzun Kovid-19 testleri pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu da bu gelişme üzerine haftalık maç programından Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak
Gündem

Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde dev anlaşmalara imza atıldı. Borsa İstanbul hissesinin m..
Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!
Dünya

Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!

Pakistan yönetiminin Esed rejimine bir ay içinde ikinci yardım paketini gönderdiği bildirildi.

AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!
Dünya

AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay