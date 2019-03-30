Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1- Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi30 Mart 2019 Cumartesi 20:49
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Güldeniz Önal, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Gamze Kılıç, Merve Atlıer, Kim Koung)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Bahar Akbay, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Ayşegül Girgin, Simay Kurt)
Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23
Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
Serideki ilk maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı. Turuncu-beyazlılar, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 5/8 etabında yoluna devam edecek.
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