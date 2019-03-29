Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0- Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi



Salon: Burhan Felek Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Atkinson, Buse Kayacan) Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Zeynep Uzen, Tuğçe Ersan, Janset Cemre Erkul) Setler:26-24, 25-20, 25-18 Süre: 82 dakika (27,30, 25)



İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.