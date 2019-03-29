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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off

- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0- Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi

29 Mart 2019 Cuma 20:36
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Atkinson, Buse Kayacan)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Zeynep Uzen, Tuğçe Ersan, Janset Cemre Erkul)

Setler:26-24, 25-20, 25-18

Süre: 82 dakika (27,30, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:36
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray HDI Sigorta
  3. Voleybol

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