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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları: 3 - İlbank: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-29 18:19:43 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar, Kingdon, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen)

İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Mori (Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Ceren Önal, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-12, 23-25, 25-18, 25-15

Süre: 108 dakika (20, 32, 31, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 19. haftasında Türk Hava Yolları, İlbank'ı sahasında 3-1 mağlup etti.


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