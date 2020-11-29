Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kuzeyboru: 2
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamulçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Maret, Hande Korkut (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Anthi)
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Arzum Tezcan, Humay Topaloğlu)
Setler: 26-24, 25-18, 21-25, 23-25, 15-7
Süre: 139 dakika (32, 28, 30, 33, 16)
AYDIN (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru’yu 3-2 yendi.