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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Çan Gençlik Kalespor: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:43:46 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Ana Paula Borgo, Ellen Braga, Hande Naz Şimşek, Emine Arıcı, Thais Souza, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Simay Gazi, Elif Boran, Dilan Yaşar)

Sistem9 Yeşilyurt: Jennifer Cross, Alexia Caratasu, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Buket Gülbay, Lana Scuka (Bihter Dumanoğlu)

Setler: 20-25, 15-25, 25-27

Süre: 83 dakika (27, 23, 33)


ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

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