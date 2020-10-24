Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Ligin 11. haftasında 4 maç oynandı
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 4 karşılaşma yapıldı.
Ligin 11. haftasındaki Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt ile İlbank-Beşiktaş müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sarıyer Belediyespor: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT: 3-1
Karayolları-Çan Gençlik Kalespor: 3-1
VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 3-0