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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ligin 11. haftasında 4 maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:10:19 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 4 karşılaşma yapıldı.

Ligin 11. haftasındaki Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt ile İlbank-Beşiktaş müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sarıyer Belediyespor: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT: 3-1

Karayolları-Çan Gençlik Kalespor: 3-1

VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 3-0

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