Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Michelle)
Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Babat, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)
Setler: 25-21, 25-23, 25-20
Süre: 83 dakika (27, 28, 28)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.