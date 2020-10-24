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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:06:21 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Michelle)

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Babat, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-21, 25-23, 25-20

Süre: 83 dakika (27, 28, 28)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

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