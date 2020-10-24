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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - PTT: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:15:37 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz, Janset Cemre Erkul (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Hande Korkut, Ezgi Bektaş)

PTT: Merve Tanyel, Ceyda Aktaş, Bahar Akbay, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Su Zent (Simay Kurt)

Setler: 19-25, 25-18, 25-23, 25-20

Süre: 116 dakika (27, 25, 34, 30)


AYDIN (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT’yi 3-1 yendi.

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