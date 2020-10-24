Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Sarıyer Belediyesi: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal)
Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Kingdon, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova, (Sinem Bayazıt, Bashnakova, İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever)
Setler: 21-25, 13-25, 16-25
Süre: 62 dakika (22, 20, 20)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyesi, Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 yendi.