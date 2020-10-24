  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Sarıyer Belediyesi: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:52:56 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal)

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Kingdon, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova, (Sinem Bayazıt, Bashnakova, İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever)

Setler: 21-25, 13-25, 16-25

Süre: 62 dakika (22, 20, 20)



İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyesi, Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...
Gündem

Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İP ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi
Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi

Endonezya Donanması'nın ASELSAN'dan satın aldığı "ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcılar"ın ülkeye ulaştığı bildirildi..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay