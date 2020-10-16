Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beşiktaş: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Selçuk Görmen, Metin Korkut
Beşiktaş: Göknur Silen, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan)
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Gizem Güner)
Setler: 17-25, 13-25, 17-25
Süre: 67 dakika (22, 21, 24)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.