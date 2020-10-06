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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:22:26 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Kingdon, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen)

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Gizem Düzeltir, İkbal Albayrak)

Setler: 25-20, 25-19, 25-9

Süre: 77 dakika (26, 29, 22)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.


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