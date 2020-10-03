Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Sadettin Kıral, Onur Çoşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Sezen Keşkekoğlu, İlkin Aydın, Elifsu Eriçek, Ece Emrullah (Derya Çayırgan, Gizem Güreşen, Hazal Selin Arifoğlu, Nilay Karaağaç)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceren Erdinç, Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal (Buse Kaygısız, Nazlı Polat, Açelya Özman)
Setler: 25-18, 25-14, 25-8
Süre: 20, 21, 20 (61 dakika)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.