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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:32:41 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Berra Eren)

Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Göknur Silen, Rida Erlalelitepe, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün)

Setler: 25-15, 25-13, 25-17

Süre: 74 dakika (24, 23, 27)


AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.


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