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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:18:26 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay

İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Birgül Parlak, Tuğçe Öcal)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Cor, Şeyma Nur Akbulut, Merve İkbal Albayrak, Gizem Düzeltir, Yaren Hatipoğlu)

Setler: 25-19, 22-25, 25-15, 25-17

Süre: 108 dakika (25, 30, 25, 28)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında İlbank, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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