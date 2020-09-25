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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

PTT: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:54:32 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Ergenay

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova, Semra Özer)

Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, Bianka Busa, Diçle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Özay İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)

Setler: 11-25, 12-25, 29-31

Süre: 82 dakika (21, 21, 40)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın ilk maçında Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

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