Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
PTT: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Ergenay
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova, Semra Özer)
Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, Bianka Busa, Diçle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Özay İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)
Setler: 11-25, 12-25, 29-31
Süre: 82 dakika (21, 21, 40)
ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın ilk maçında Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 mağlup etti.