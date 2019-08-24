Voleybol: Hazırlık maçı - Türkiye: 3 - Avusturya: 1



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Avusturya'yı 3-1 yendi. Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın 12-29 Eylül'de ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede milliler, rakibini 25-27, 25-18, 25-20 ve 28-26‘lık setlerle 3-1 mağlup etti. İki takım arasında dün oynanan hazırlık maçını Avusturya 3-1 kazanmıştı.

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