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Spor A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine oturdu. Tartışmalara neden olan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kampında çekildiği iddia edilen bir görüntü, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Çağlar Söyüncü'nün sigara içtiğinin öne sürülmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Kısa sürede yayılan görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı futbolseverler görüntülerin Çağlar Söyüncü'ye ait olduğunu savunurken, bazıları ise videonun yanıltıcı olabileceğini ve net bir sonuca varılamayacağını dile getirdi.

 

Olay olan görüntülerle ilgili şu ana kadar ne A Milli Takım cephesinden ne de Çağlar Söyüncü'den herhangi bir açıklama yapıldı. Resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmemesi nedeniyle görüntülerin gerçekliği konusundaki tartışmalar devam ediyor.

GÖZLER MİLLİ TAKIM CEPHESİNDE

Dünya Kupası öncesinde ortaya çıkan görüntüler futbol kamuoyunda merak uyandırırken, gözler milli takım kampından gelecek olası açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Haberler.com

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