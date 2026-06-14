Sevda Türküsev, gassalların isyanını anlattı: Meftaya gusül aldıramıyorlar! Yapmayın hanımlar!

Türküsev’in gassalların isyanını dile getirdiği konuşması şöyle:

“Son 5 yıldır takma tırnak ve ojeden dolayı gassalların işi zorlaştı. Takma tırnak ve kalıcı ojeden dolayı meftaya gusül aldıramıyorlar, dışarıdan destek almaya başladılar. Takma tırnak ve kalıcı ojeyle kesinlikle ve kesinlikle abdest olmuyor. Neyin kafasındasınız anlamadım ben. Normal oje kullanıp silip abdest alıp namaz kılan insanlar, arkadaşlarım var. Ama bu öyle bir şey değil. Sadece gassalların mevzusu da değil bu. Normal hayatta Müslümanların belli noktalarda gusül abdesti de alması lazım. Yoksa abdestsiz dolaşıyorsunuz."

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARDA DA VAR

“Bakıyorum başörtülü kadınlarda da takma tırnak, kalıcı oje var. Neyin kafasındasınız siz. Geçenlerde takma tırnakla namaz kılan birisine dedim ki: ‘Bununla abdest olmuyor.’ Dedi ki: ‘Ben kılıyorum, Allah kabul eder.’ ‘Bilemem’ dedim fakat abdestsiz namaz kılınmaz. Sen diyorsun ki: ‘Allah bilir.’ Ama Allah diyor ki: ‘Abdestsiz namaz olmaz.’” Eeee. Tamam Allah affeder ama.. Değerli hanımlar ister kızın ister kızmayın ama bunlarla abdest olmuyor. Yapmayın! Gassalar ne yapsın bu durumda.“