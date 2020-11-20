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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta müsabakaları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:12:53 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Yarın:

14.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank Spor Sarayı)

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

22 Kasım Pazar:

13.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Kuzeyboru-Karayolları (Aksaray)


Not: Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor ve Sistem9 Yeşilyurt-PTT maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- AXA Sigorta Efeler Ligi


Yarın:

13.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)

22 Kasım Pazar:

15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)


Not: Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma-Haliliye Belediyespor müsabakaları, Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.

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