Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta müsabakaları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank Spor Sarayı)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
22 Kasım Pazar:
13.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Kuzeyboru-Karayolları (Aksaray)
Not: Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor ve Sistem9 Yeşilyurt-PTT maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)
22 Kasım Pazar:
15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
Not: Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma-Haliliye Belediyespor müsabakaları, Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.