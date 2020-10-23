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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:12:27 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Bugün:

14.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Mimar Sinan)

15.30 Karayolları-Çan Gençlik Kalespor (Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)


Not: İlbank-Beşiktaş müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- AXA Sigorta Efeler Ligi


25 Ekim Pazar:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel)

15.00 Solhanspor-Arhavi Voleybol (Karşıyaka)

15.00 Haliliye Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (11 Nisan)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.30 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent)

18.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)


Not: Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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