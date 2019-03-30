Voleybol: Efeler Ligi play-off - Tokat Belediye Plevne: 1 - Arkas Spor: 3- Arkas Spor, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti



Salon: Ali Yücel

Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topla, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)

Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya) Setler: 25-15, 21-25, 15-25, 12-25

Süre: 94 dakika (24, 27, 23, 20)

TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak.



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