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Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Tokat Belediye Plevne: 1 - Arkas Spor: 3- Arkas Spor, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

30 Mart 2019 Cumartesi 16:03
Voleybol: Efeler Ligi play-off


Salon: Ali Yücel

Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topla, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)

Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya)

Setler: 25-15, 21-25, 15-25, 12-25

Süre: 94 dakika (24, 27, 23, 20)


TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:03
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