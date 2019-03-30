Voleybol: Efeler Ligi play-off
- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3- Galatasaray, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti30 Mart 2019 Cumartesi 15:42
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Metin Toy, Kadir Cin, Erdem Sonat, Murat Yenipazar)
Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Emin Gök, Venno, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Doğukan Ulu)
Setler: 15-25, 21-25, 15-25
Süre:72 dakika (23, 27, 22)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü oynanacak.
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