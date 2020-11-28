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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:52:07 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Erhan Alparslan, Bilal Çağlar

Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Baturay Serciler)

Setler: 25-21, 24-26, 25-19, 25-23

Süre: 114 (28, 32, 25, 29)


YOZGAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde, Sorgun Belediyespor, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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