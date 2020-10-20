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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligde yarın 10. hafta maçları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:06:43 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yarın 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:


Yarın:

14.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent)

15.00 Altekma-İnegöl Belediyespor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Sorgun Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Haliliye Belediyespor (Ali Yücel)

19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

Not: Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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