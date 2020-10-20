Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ligde yarın 10. hafta maçları yapılacak
İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yarın 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent)
15.00 Altekma-İnegöl Belediyespor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)
17.30 Tokat Belediye Plevne-Haliliye Belediyespor (Ali Yücel)
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
Not: Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.