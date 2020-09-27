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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:16:19 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erol Akbulut, Akif Altın

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Can Koç, Gökhan Çatal, Demirhan Durul)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Atakan Topal, Geraldo, Abdullah Çam (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Batı Kayhan, Kaan Bülbül, Özgür Türkmen)

Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 25-19

Süre: 131 dakika (30, 34, 35, 32)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

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