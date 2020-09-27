Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank: 3 -Arhavi Voleybol: 0
Salon: Başkent
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Hatice Yıldız Özmen
Halkbank: Walsh, Berger, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Done, Murat Karakaya)
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Berke Ali Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Erenhan Can, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar)
Setler: 25-15, 25-13, 25-20
Süre: 73 dakika (24, 24, 25)
ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.