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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank: 3 -Arhavi Voleybol: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:51:14 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi


Salon: Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Hatice Yıldız Özmen

Halkbank: Walsh, Berger, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Done, Murat Karakaya)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Berke Ali Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Erenhan Can, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar)

Setler: 25-15, 25-13, 25-20

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)


ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.


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