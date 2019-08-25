Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- Şampiyonada ikinci gün maçları tamamlandı- A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 yenerek grubunda 2'de 2 yaptı25 Ağustos 2019 Pazar 00:24
ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ikinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle biten mücadelede Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek grubundaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- A Grubu
Fransa-Yunanistan: 0-3
Finlandiya-Türkiye: 2-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Türkiye
|2
|2
|0
|5
|2-Sırbistan
|1
|1
|0
|3
|3-Yunanistan
|2
|1
|1
|3
|4-Fransa
|2
|1
|1
|2
|5-Bulgaristan
|1
|0
|1
|1
|6-Finlandiya
|2
|0
|2
|1
- B Grubu:
Belçika-Slovenya: 3-0
Portekiz-Polonya: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Polonya
|2
|2
|0
|6
|2-Belçika
|2
|2
|0
|6
|3-İtalya
|1
|1
|0
|3
|4-Slovenya
|2
|0
|2
|0
|5-Ukrayna
|1
|0
|1
|0
|6-Portekiz
|2
|0
|2
| 0
- C Grubu:
Estonya-Hırvatistan: 1-3
Romanya-Macaristan: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Hırvatistan
|2
|1
|1
|4
|2-Hollanda
|1
|1
|0
|3
|3-Macaristan
|2
|1
|1
|3
|4-Romanya
|2
|1
|1
|3
|5-Azerbaycan
|1
|1
|0
|2
|6-Estonya
|2
|0
|2
|0
- D Grubu:
Almanya-İspanya: 3-1
İsviçre-Slovakya: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Slovakya
|2
|2
|0
|6
|2-Almanya
|2
|2
|0
|6
|3-Rusya
|1
|1
|0
|3
|4-İspanya
|2
|0
|2
|0
|5-Belarus
|1
|0
|1
|0
|6-İsviçre
|2
|0
|2
| 0
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