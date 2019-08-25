Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Şampiyonada ikinci gün maçları tamamlandı- A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 yenerek grubunda 2'de 2 yaptı

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ikinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı. A Grubu'nda Türkiye, 24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle biten mücadelede Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek grubundaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı. Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

- A Grubu Fransa-Yunanistan: 0-3 Finlandiya-Türkiye: 2-3





Takımlar O G M P 1-Türkiye 2 2 0 5 2-Sırbistan

1 1 0 3 3-Yunanistan

2 1 1 3 4-Fransa 2 1 1 2 5-Bulgaristan

1 0 1 1 6-Finlandiya

2 0 2 1

- B Grubu: Belçika-Slovenya: 3-0

Portekiz-Polonya: 0-3

Takımlar O G M P 1-Polonya 2 2 0 6 2-Belçika

2 2 0 6 3-İtalya

1 1 0 3 4-Slovenya 2 0 2 0 5-Ukrayna

1 0 1 0 6-Portekiz

2 0 2 0



- C Grubu: Estonya-Hırvatistan: 1-3 Romanya-Macaristan: 3-1

Takımlar O G M P 1-Hırvatistan 2 1 1 4 2-Hollanda

1 1 0 3 3-Macaristan

2 1 1 3 4-Romanya 2 1 1 3 5-Azerbaycan

1 1 0 2 6-Estonya

2 0 2 0

- D Grubu: Almanya-İspanya: 3-1 İsviçre-Slovakya: 0-3 Takımlar O G M P 1-Slovakya 2 2 0 6 2-Almanya 2 2 0 6 3-Rusya

1 1 0 3 4-İspanya 2 0 2 0 5-Belarus

1 0 1 0 6-İsviçre

2 0 2 0





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