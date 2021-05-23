Vodafone kan kaybediyor

2020’nin dördüncü çeyreğinde Vodafone’un 44 bin abone kaybetmesi, Turkcell’in 38 bin, TT Mobil ise 6 bin abone kazanması dikkat çekiyor. Zor günler geçiren Vodafone’la ilgili şikâyetler de bitmek tükenmek bilmiyor. Operatörün müşterilerini yanlış yönlendirip sıkıntıya soktuğu ifade ediliyor. Müşterilerinin yakınmalarına kulak vermeyen Vodafone yönetimine tepki yağıyor. Sanal ortama (sikayetvar.com) da akseden yakınmalardan öne çıkanlar şöyle: Mustafa: Mağduriyet yaşıyorum. Sorunuma çözüm bulunmuyor. Müşteri temsilcisi, beni yanlış pakete yönlendirdi. Çözüm için görüştüğümde tarih ya da saat sordu. Oysa ki tüm kayıtlar Vodafone görevlilerinde var. Ne yazık ki muhatap bulamıyorum. Hayal kırıklığı içerisindeyim. Operatörü değiştirmekten başka çarem yok.

Maüduriyetler söz konusu

Melek: 29 Nisan 2021 tarihinde faturalı hattımı Vodafone’a taşıdım. Ancak bana gönderilen SIM kartı maalesef ki kaybettim. Önce Yedek SIM kart rica ettim. Bana ‘40 TL’ cevabını verdiler. Ben de ‘Vazgeçtim, almayacağım çıkacağım Vodafone’dan’ dedim. Ancak 3 ay kullanma zorunluluğu olduğu için maalesef yedek SIM kart istemek zorunda kaldım. O anki müşteri temsilcisi ücretten söz etmedi. Ben de bir şey demedim. 17 Mayıs 2021 tarihinde yedek SIM kart geldi. Tarih 19 Mayıs 2021 hala hat açılmadı. Müşteri hizmetlerini arıyorum. Müşteri temsilcilerinden biri ‘Vodafone bayiine gidin. Onlar açar’ diyor. Bayiye gidiyorum, ‘Ben açarsam 40 TL alırım. Onlar sadece bir onay yapacak niye açmıyorlar’ diye soruyorlar. Tekrar müşteri hizmetlerini arıyorum ama nafile. Az önce yine aradım. Bana 0800**77le devam eden numarayı söylüyorlar. O numaradan da ‘Mesai saatleri dışında aradınız” uyarısı yapılıyor. Ve ben sadece eşim işten dönünce bu aramaları yapabiliyorum. Sayın Vodafone yetkilileri bu nasıl çalışma ahlakı, nasıl müşteri memnuniyeti. Elimden gelse iptal edeceğim edemiyorum. Allah rızası için açın hattımı. Ben böyle bir çalışma şekli görmedim. Hattımı sizin firmanıza taşıdığım için o kadar pişmanım ki. En yakın zamanda çıkacağımdan emin olabilirsiniz.

Bir yıldır iade bekliyorum

Abdurrahman: 2019 yılında bilgim dışında adıma Vodafone hat düzenlenmiş. Söz konusu hattın kim tarafından ve hangi bayi aracılığıyla düzenlendiğini bilmiyorum. Bilgim dışında adıma düzenlenen 0531*****16 hatta ilişkin bir miktar borç olduğunu ve bunun 395 TL’lik kısmının maaşımdan kesildiğini fark ettim. Bu olay üzerine Vodafone’la iletişime geçtim, durumu mail olarak da kendilerine gönderdim. Vodafone beni haklı bularak maaşımdan yapılan kesintiyi iade edeceklerini söylediler. Ancak bir yıldan uzun bir süredir 395 TL tarafıma iade edilmedi. Beni mağdur eden Vodafone’a ulaşamayınca sikayetvar.com kanalıyla sesimi duyurmak istedim.

46 TL’lik tarifeye 70 TL fatura

Yavuz: Babamın Vodafone faturasız hattı haberimiz olmadan faturalı tarifeye geçirilmiş. Bu karışıklığın düzeltilmesini istiyoruz. Ayrıca tarife fiyatı 46 TL olarak sunuluyor ama 70 TL fatura çıkarılıyor. Fatura her gün artmaya devam ediyor. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.