Vivense, mutfak, mobilya, aydınlatma, dekorasyon gibi ev ürünlerinin satıldığı bir markadır. Vivense ‘in yatırımcısı Actera Group’tur. Vivense.com VİVENSE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (“Vivense”) tarafından yayımlanan on-line bir alışveriş hizmeti sunmaktadır.

Vivense, mobilya satışı yapan bir online ticaret websitesidir. Vivense, müşteriyi direct olarak üreticilerle buluşturur.

Vivense kapıda ödeme var mı?

Vivense alışverişlerinizde kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir. Alışverişlerde alıcı kısmına: Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. şirket ünvanını yazmalısınız. Nakit ödeme; sadece showroomlarda geçerlidir. Kapıda ödeme; Güvenli ödeme sistemine uygun olmadığı için yoktur. Nakit ödeme yapmak isteyenler showrooma giderel sipariş oluşturmalıdır.

Vivense’de iade var mıdır?

Vivense’de iade hakkınız vardır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.vivense.com'da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade ve geri gönderim seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.