Vitor Pereira: Kötü bir başlangıç yapmadık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1 sona eren maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

53 yaşındaki çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Kötü bir başlangıç değil"

"Başlangıç için, deplasmanda alınan bir puan bence kötü bir başlangıç değil. Eminim ki Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Kolay olmayacak, çekişmeli bir grup. Takımımın her maçtan 3 puanı çıkarmak için heyecanı, hırsı var."

"Bir penaltı kaçırdığımız zaman..."

"Pelkas'ın o penaltıyı atacak karakteri, özgüveni ve kalitesi var. Biz bir aileyiz. Kazandığımız, kaybettiğimiz veya bir penaltı kaçırdığımız zaman hep birlikteyiz."

"Belirlediğimiz iki penaltıcı vardı ve o anda oyunda değillerdi. Pelkas o penaltıyı kullanma özgüvenini gösterdiğinde benim için karar verilmişti. Herkes aile gibi ve Pelkas'a destek veriyorlar. Doğru bir takım ruhu yaratmak bu beni daha çok mutlu etti."

"Zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum"

"Böyle bir atmosferde kendi oyunumuzu oynamamız kolay değildi. Biz şanslar yakaladık, tabii ki rakibimizin de yakaladığı şanslar vardı. İzleyenler için zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçı bitirme şansı elimize gelmişti ama futbolda böyle şeyler olabilir."

"Kazanma hırsından dolayı çok mutluyum"

"Takım ruhunu gördüm ve bu oyuncularımdan en çok istediğim şey. Takımımın ortaya koyduğu karakter ve kazanma hırsından dolayı çok mutluyum."

"Bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil"

"Mesut, kondisyonunu artırmaya çalışıyor. Topa ihtiyacı var çünkü çözüm üretme kalitesi var. Bugünkü oyun çok fazla geçişliydi, onun için de çok kolay değildi ama oynadığı sürede çok iyi oynadı. Mesut, takım ruhunu sahada sergiledi. Taraftarların gösterdiği reaksiyon, bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil."

"1 puan 1 puandır"

"Maç berabere bitti, o yüzden bir puan aldık diye bakıyorum. Biz de atabilirdik ama Frankfurt'un da şansı vardı. Deplasmanda alınan 1 puan 1 puandır. Futbol bu şekilde."