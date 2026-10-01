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Bayraktar: Tarım, modası geçmeyen tek sektör! Her şey ertelenir gıda ertelenemez

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Bayraktar: Tarım, modası geçmeyen tek sektör! Her şey ertelenir gıda ertelenemez

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek üretimin sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulundu...

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Foto - Bayraktar: Tarım, modası geçmeyen tek sektör! Her şey ertelenir gıda ertelenemez

Burdur’da çiftçilerle bir araya gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımdaki üretim gücü ve sektörün karşı karşıya olduğu risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir dizi ziyaret için kente gelen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Burdur Ziraat Odası'nda çiftçilerle bir araya geldi. Burada çiftçilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar, Burdur'un tarla bitkileri, sebzecilik, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık alanlarında son yıllarda gelişim gösterdiğini ifade etti. Bayraktar, "Hem tarla bitkileri açısından sebzecilik, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık sayılarına da baktığımız da son yıllarda artış görüyorum. Dolasıyla hem bitkisel üretim açısından hem de hayvansal üretim açısından kendini geliştiren bir şehrimiz. Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlama noktasında da önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlayan Burdurlu çiftçilerimize ve üretimde zaman zaman yaşadıkları zorluklarda ve bu problemlerin çözümünde de katkı sağlayan, iyi günde kötü günde çiftçilerimizin yanında olan başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

#2
Foto - Bayraktar: Tarım, modası geçmeyen tek sektör! Her şey ertelenir gıda ertelenemez

Tarım son derece önemli stratejik sektör olduğunu belirten Bayraktar, "Tarım, modası geçmeyen tek sektör. Her şeyi erteleyebilirsiniz ama gıdayı ertelediğiniz de hayatınızı kaybederseniz. Dolasıyla en stratejik sektör olarak kendini konumlandıran bir durumda. Tabii bunun öneminin anlaşabilmesi için de ciddi bir mücadele veriyoruz. Üretimin kıymetini bilen var, bilmeyen var. Sofralarımızda şu ana kadar hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Dolasıyla sofralarda hiçbir şey eksik olmayınca maalesef sektörün kıymeti de çok fazla anlaşılmıyor. Yarın Allah korusun üretemez hala gelirsek, sofralarımızda 3 öğün yediklerimiz eksilirse kıymetimiz o zaman anlaşılır. Ama o noktaya gelmeden kıymetimiz anlaşılsın ve üretmeye devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Foto - Bayraktar: Tarım, modası geçmeyen tek sektör! Her şey ertelenir gıda ertelenemez

2026 yılının bereketli geçtiğini de aktaran Bayraktar, "Tabii ki bunu kabul etmemiz lazım. Yağışlar normalin üzerindeydi. Son 35-40 yıldır görmediğimiz yağışları gördük. Bir çok bölgemize de bu yağışlar bereket getirdi. Üretim genel olarak artmış durumda. Ama bazı bölgelerimize bereket getirirken bazı bölgelerimize de afet getirdi. Bu gerçeği de kabul edelim. Ben Söke ovasına gittim 2 metre su vardı. O sel bölgelerini gezdim.

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Foto - Bayraktar: Tarım, modası geçmeyen tek sektör! Her şey ertelenir gıda ertelenemez

Gerçekten de afet büyük bir afetti. Bazı bölgelerimizde de maalesef üretim yapan çiftçilerimize zarar verdi. Bunu da yukarıya taşıdık ve bunla alakalı da üreticilerimize yönelik yardım bekliyoruz. Bazı illerde bu yardım yapıldı. Yapılmayan illerde de yardım bekliyoruz. Yani doğal afetler üreticimize bir maliyet getiriyor. Doğal afetler bazı bölgelerde üretimin önünde büyük bir engel olarak görülüyor" diye konuştu.

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