Bayraktar: Tarım, modası geçmeyen tek sektör! Her şey ertelenir gıda ertelenemez

Tarım son derece önemli stratejik sektör olduğunu belirten Bayraktar, "Tarım, modası geçmeyen tek sektör. Her şeyi erteleyebilirsiniz ama gıdayı ertelediğiniz de hayatınızı kaybederseniz. Dolasıyla en stratejik sektör olarak kendini konumlandıran bir durumda. Tabii bunun öneminin anlaşabilmesi için de ciddi bir mücadele veriyoruz. Üretimin kıymetini bilen var, bilmeyen var. Sofralarımızda şu ana kadar hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Dolasıyla sofralarda hiçbir şey eksik olmayınca maalesef sektörün kıymeti de çok fazla anlaşılmıyor. Yarın Allah korusun üretemez hala gelirsek, sofralarımızda 3 öğün yediklerimiz eksilirse kıymetimiz o zaman anlaşılır. Ama o noktaya gelmeden kıymetimiz anlaşılsın ve üretmeye devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.