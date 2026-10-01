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Gündem CHP ve Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken tavır! DEM Parti ve İYİ Parti ayağa kalktı
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CHP ve Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken tavır! DEM Parti ve İYİ Parti ayağa kalktı

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CHP ve Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken tavır! DEM Parti ve İYİ Parti ayağa kalktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında gözler Genel Kurul salonuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona giriş yaptığı o anlarda,DEM ve İYİ Parti ayağa kalkarken CHP milletvekilleri ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmaması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na adım attığı anda AK Parti ve MHP milletvekilleri yerlerinden kalkarak alkışlarla destek verirken, salondaki bu anlar kameralara yansıdı. İktidar kanadından gelen bu güçlü tezahürat salonda geniş yankı uyandırdı.

Genel Kurul'da farklı reaksiyonlar dikkat çekti!

Salondaki alkış sesleri sürerken muhalefet kanadındaki partilerin tavırları da dikkat çekti.

CHP milletvekilleri ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmamayı tercih ettiği görülürken, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin ayağa kalkması, Yeni Parti'nin ise salondan ayrılması Meclis'teki renkli ve hareketli tablonun detayları olarak kayıtlara geçti.

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