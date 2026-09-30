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Gündem Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!
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Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!

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Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin eski Genel Müdürü Murat Abbas, yargı sürecinde etkin pişmanlıktan yararlanarak mahkeme huzurunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görevde olduğu döneme ilişkin iddialarını anlatan Abbas, Murat Ongun ve ekibi tarafından kurulan yapı ile ihalelerdeki usulsüzlükleri ve gizli kapaklı toplantıları tek tek ifşa etti.

İddialara göre, 19 Mart operasyonundan hemen önce 9 Mart tarihinde Kültür AŞ'de bir avukatın başkanlığında gizli bir toplantı gerçekleştirildi.

Bu toplantıda olası bir soruşturmada kimin hangi ifadeyi vereceği ve hangi avukatın atanacağının dikte edildiğini belirten Abbas, Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ın başkan danışmanı, Fatih Keleş'in ise İBB Spor başkanı olarak bilinmesi yönünde kendilerine dayatma yapıldığını ifade etti. Operasyon anında da ilk ifadesine bu toplantıda atanan avukatın girdiğini vurguladı.

İmamoğlu’nun atadığı itirafçı Kültür AŞ Genel Müdür Murat Abbas; Murat Ongun tarafından yapılan Yetki Gasp’ını, kurulan yapıyı, yaşanan yolsuzlukları ve gizli toplantıları mahkeme huzurunda anlattı.

19 Mart Operasyonundan önce 9 Mart’ta Kültür AŞ’de kapalı bir toplantı gerçekleştirildiğini, toplantıya bir avukatın başkanlık ettiğini, olası bir operasyonda verilecek ifadelerin ve kime hangi avukat atanacağının bu kapalı toplantıda konuşulduğu, Murat Ongun ve Ertan Yıldızı Baskan Danışmanı olarak bildiklerini Fatih Keleş’i ise İBB Spor başkanı olarak bildiklerini söylemeleri gerektiği dayatıldığını, operasyon olduğu zamanda ilk ifadesine bu toplantıda kendisine atanan avukatın girdiğini beyan etti.

Yine Kültür AŞ Genel Müdürü olmasına rağmen ihale ve satın almaları Murat Ongun’un organize ettiğini, Dijital Deneyim Müzesinde 38 milyon tl açık olduğunu, bu yolsuzluğun düzeltilmesi için Murat Ongun ile görüştüğünde Murat Ongun bunu alt taşeronlarla çözeceğini söylediğini, yine Sayıştay Denetimi sırasında Murat Ongun’un Sayıştay Denetimini ayarlamaya çalışmak için girişimler yaptığını fakat başaramadığını beyan etmiştir.

Yine Dijital Deneyim Müzesini yapan şirketten 10.000.000 TL rüşvet, yine Zeytinburnu CHP Belediye Başkan Adayını desteklemek için 2.000.000 TL ve yemek desteği adı altında 1.250.000 TL rüşvet alındığını ifade etti.

Dijtal Deneyim Müzesi’den yaşanan yolsuzluklar sonucu ödenen 43 milyonluk rakam gayrı resmi şekilde Kültür AŞ bütçesine eklendiğini anlattı.

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