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Gündem Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
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Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında siyaset kulislerini hareketlendiren renkli ve samimi anlar objektiflere yansıdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonuna giriş yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırmızı ve beyaz güller takdim ederek dikkatleri üzerine çekti.

Bahçeli'nin takdim ettiği güllerin anlamı kulislerde merak konusu olurken, kırmızı gülün güçlü olmayı, beyaz gülün ise yeni başlangıçları simgelediği ifade edildi. İki liderin Meclis'teki bu neşeli ve samimi karesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

 

Yeni yasama yılına dostluk mesajı! Liderlerin bu anları kameralara böyle yansıdı!

Meclis'teki açılış töreninde yaşanan bu sürpriz ve anlamlı jest, siyaset sahnelerinde birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirildi. Liderlerin samimi diyalogları genel kurul salonundaki havayı yumuşatırken, o anlar en çok konuşulan kareler arasında yerini aldı.

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