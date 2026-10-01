Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı

Bahçeli'nin takdim ettiği güllerin anlamı kulislerde merak konusu olurken, kırmızı gülün güçlü olmayı, beyaz gülün ise yeni başlangıçları simgelediği ifade edildi. İki liderin Meclis'teki bu neşeli ve samimi karesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yeni yasama yılına dostluk mesajı! Liderlerin bu anları kameralara böyle yansıdı!

Meclis'teki açılış töreninde yaşanan bu sürpriz ve anlamlı jest, siyaset sahnelerinde birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirildi. Liderlerin samimi diyalogları genel kurul salonundaki havayı yumuşatırken, o anlar en çok konuşulan kareler arasında yerini aldı.