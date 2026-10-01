Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara operasyon! Ahlaksızlık ve kaos yayınlarına 10 gözaltı

Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyona daha imza atıldı. TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Adli kaynaklardan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde; TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar aracılığıyla kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve müstehcenlik içeren yayınlar gerçekleştirdikleri, Türk aile yapısına aykırı nitelikte içerikler üreterek dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli tespit edilmiştir.

EŞZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun talimatları doğrultusunda, 01.10.2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanmıştır:

1. Sinan KAYA

2. Cansum KAYA

3. Ferhat BİLLOR

4. Çağlayan YILDIRIM

5. Onur SERMİK

6. Elif AKDEMİR

7. Onur Can GÜZEL

8. Mehmet Emin CİTER

9. Mehmet Aden ARSLAN

10. Semih VAROL

Haklarında yakalama kararı bulunan ve halen aramaları devam eden 5 şüpheli ise şöyle:

1. Berat MENEKŞE – Muğla

2. Mehmet ÖZDEMİRKOL – Gaziantep

3. Merve TARCAN – Bursa

4. Ayla BAYRAM – Bursa

5. Yazgül KARAKAŞ – Kocaeli

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”