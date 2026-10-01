  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar! MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor 18 yıl hapse çarptırılan TİP’li Atalay yine sahnede! Gezi provokatöründen açlık grevi şovu! Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak SPK’dan bir yeni açıklama daha: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı Trump açıkladı! Güney Kore’den ABD’ye 200 milyar dolarlık enerji yatırımı ASELSAN duyurdu: 1 milyar Euroluk anlaşma imzalandı Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve ekibi ahlâksızlık girdabında debeleniyor! Edepsizliğin yeni adresi Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek
Gündem Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara operasyon! Ahlaksızlık ve kaos yayınlarına 10 gözaltı
Gündem

Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara operasyon! Ahlaksızlık ve kaos yayınlarına 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

‘Ailem Güvende’ operasyonları hık kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada “tehdit, hakaret, aile yapısına aykırı müstehcen içerik üreten paylaşımlara yönelik İstanbul merkezli yürütülen çalışmada haklarında işlem yürütülen 15 şüpheliden 10’u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sözde fenomenler Semih Varol, Onur Sermik ve Elif Akdemir de bulunuyor.

Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyona daha imza atıldı. TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Adli kaynaklardan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde;  TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar aracılığıyla kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve müstehcenlik içeren yayınlar gerçekleştirdikleri, Türk aile yapısına aykırı nitelikte içerikler üreterek dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli tespit edilmiştir.

EŞZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun talimatları doğrultusunda, 01.10.2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanmıştır:

1. Sinan KAYA 

2. Cansum KAYA 

3. Ferhat BİLLOR 

4. Çağlayan YILDIRIM 

5. Onur SERMİK 

6. Elif AKDEMİR 

7. Onur Can GÜZEL 

8. Mehmet Emin CİTER 

9. Mehmet Aden ARSLAN 

10. Semih VAROL

Haklarında yakalama kararı bulunan ve halen aramaları devam eden 5 şüpheli ise şöyle:

1. Berat MENEKŞE – Muğla 

2. Mehmet ÖZDEMİRKOL – Gaziantep 

3. Merve TARCAN – Bursa 

4. Ayla BAYRAM – Bursa 

5. Yazgül KARAKAŞ – Kocaeli

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

İstanbul merkezli 10 ilde sanal medya operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 10 ilde sanal medya operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Yerel

İstanbul merkezli 10 ilde sanal medya operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23