Vişne reçelli kurabiye tarifi: Kırmızı kurabiye ağızda dağılıyor! Reçelli kurabiye tarifi
Reçel dolgulu kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Bu tarifle kayısı veya başka dilediğiniz reçel ile yapabilirsiniz...
Vişne Reçelli Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler
- 100 gr margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- Aldığı kadar un
Üzeri için;
- Vişne reçeli
Vişne Reçelli Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?
Margarin, sıvı yağ ve şekeri karıştırıyoruz. Unu azar azar ekleyip, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz, parmağımızla çukur oluşturuyoruz. Tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra, çay kaşığı ile reçeli çukur olan yere bırakıyoruz. Soğuduktan sonra, servis ediyoruz.