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Kadın - Aile Vişne reçelli kurabiye tarifi: Kırmızı kurabiye ağızda dağılıyor! Reçelli kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Vişne reçelli kurabiye tarifi: Kırmızı kurabiye ağızda dağılıyor! Reçelli kurabiye tarifi

Reçel dolgulu kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Bu tarifle kayısı veya başka dilediğiniz reçel ile yapabilirsiniz...

Yeniakit Publisher
2022-05-19 11:37:00 - 2022-05-19 11:42:05
Vişne reçelli kurabiye tarifi: Kırmızı kurabiye ağızda dağılıyor! Reçelli kurabiye tarifi

Vişne Reçelli Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

  • 100 gr margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • Aldığı kadar un

Üzeri için;

  • Vişne reçeli

Vişne Reçelli Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Margarin, sıvı yağ ve şekeri karıştırıyoruz. Unu azar azar ekleyip, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz, parmağımızla çukur oluşturuyoruz. Tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra, çay kaşığı ile reçeli çukur olan yere bırakıyoruz. Soğuduktan sonra, servis ediyoruz.

 

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