Vişne: Bağışıklığı güçlendiriyor, kansere karşı koruyor!

Vişnenin bilinen 270 tane çeşidi vardır ancak sadece birkaç çeşidinin üretimi yapılır. Her vişne ağacı hasat mevsiminde yaklaşık 7000 vişne üretir. Sarıdan siyaha kadar çeşitli renkleri mevcuttur. Ancak genellikle kırmızı renkte olanı tüketilir. Mutfaklarda oldukça sık tercih edilen vişne, tart ve meyve suyu yapımlarında tercih edilen besin değeri yüksek bir meyvedir.

Vişneden Neler Yapılır?

Neler yapılmaz ki! Vişnenin mayhoş tadı hem tatlı hem de tuzlu reçetelere kolaylıkla uyum sağlar. Özellikle hafif ekşi bir tat yakalamak istediğin tatlılarda, vişneyi gönül rahatlığıyla malzeme listene dahil edebilir, çikolata ya da vanilya aromalarıyla harika bir denge yakalayabilirsiniz.

En popüler vişneli tariflerin arasında brownie, sorbe, tart, pay, kek, cheesecake, kurabiye, komposto, reçel, hoşaf, smoothie ve muffin gibi seçenekleri sayabiliriz. Üstelik, vişneyi doğrudan tatlı malzemelerinin arasında değil, tatlını süslemek için nefis bir sos hazırlarken de kullanabilirsiniz. Keyifli bir tatlı molası vermek isteyen misafirlerinin karşısına karaorman pastası, vişneli cheesecake, Berliner, Tuna dalgası ve pavlova gibi lezzetlerle çıkabilirsiniz.

Vişne Nasıl Kurutulur?

Vişne kurusu doğrudan tüketilebilen, ayrıca meyve suyu, hoşaf, reçel ve tatlı reçetelerine de dahil edilebilen bir besindir. Taze vişne kullanmak istemediğin ya da vişneyi mutfakta daha uzun süre depolamayı tercih ettiğin anlarda vişne kurusunu tercih edebilirsiniz. Vişne kurusu hazır olarak da satılır, ancak kurutma işlemini kendi mutfağında da kolayca yapabilirsiniz. Bunun için tercih edebileceğiniz birkaç yöntem var.

Vişne kurutmak için uygulayabileceğin yöntemlerden ilki, meyvenin güneşte doğal yollarla kurumasını sağlamak.

Vişne Çekirdeği Çıkarma

Vişneleri kuruturken ya da tariflerinde kullanırken çekirdeklerini çıkarmanız gerek. Bunu yaparken kullanabileceğin birkaç farklı pratik yöntem var. Bunlardan ilki, bir pipet ve cam şişe kullanmak. Vişneyi cam şişenin ucuna yerleştirdikten sonra pipeti vişnenin ortasına bastırman yeterli. Bu sayede pipet vişneyi delerek çekirdeğin çıkmasını ve şişenin içine düşmesini sağlar. Elbette şişe kullanmak tamamen opsiyonel, ancak böylelikle çekirdekleri tek bir yerde toplayabilir ve vişnenin elinden kaymasını önleyebilirsiniz.

Uygulayabileceğin bir diğer yöntem de temiz bir ataşın bir ucunu kıvırarak ters yöne çevirmek. Daha sonra çevirdiğin ucu sapını temizlediğin vişnenin içine sokabilir, çekirdeğin etrafında döndürdükten sonra çıkarabilirsiniz. Ataşın ucunun ince olması, vişnenin etli bölümünün içeride kalmasını ve çekirdeğin mümkün olduğunca temiz şekilde çıkmasını sağlar. Son olarak doğrudan vişne çekirdeği çıkarmak için tasarlanan küçük mutfak aletlerini de kullanabilirsiniz.

Dondurulmuş Vişne Nasıl Kullanılır?

Taze vişneleri lezzet kaybına uğramadan uzun süre boyunca muhafaza etmenin bir yöntemi de onları dondurmaktır. Tıpkı vişne kurularında olduğu gibi hazır dondurulmuş vişneleri de her daim elinin altında bulundurabilirsiniz.

Vişneleri donuk halleriyle değil, çözüldükten sonra tarifinde kullanmayı düşünüyorsan bir süzgeçten geçirerek suyundan tamamen arındırabilirsiniz.

Ayrıca, dondurulmuş vişneleri çözüldükten sonra yeniden dondurulması gerektiğini de vurgulayalım. Gereğinden fazla vişne çözdürmemek için dilersen meyveleri dondururken küçük porsiyonlara ayırabilir ve bu şekilde derin dondurucuya koyabilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendiriyor, kansere karşı koruyor!

Vişnenin Faydaları Nelerdir?

Osteoartrit, kas ve eklem ağrısı, gut hastalığı gibi yaşlanmayla birlikte kendini gösteren problemlerin tedavisine destek olan vişne, içerisinde oldukça önemli bileşenler barındırır. Bu bileşenlerden biri olan melatonin maddesi sayesinde uykusuzluk sorununu giderici etkiler gösterir. Antienflamatuar özelliğiyle inflamasyonu azaltır ve önler.

Vişnenin şeker oranı kiraza göre daha düşüktür bu yüzden kan şekerini ani yükseltici özellikte değil. Kiraza göre kalorisi daha düşük olduğu için de daha çok miktarlarda tüketilebilir. Yüksek oranda C vitamini içeriğiyle dikkat çeken bir meyve olan vişne, aynı zamanda iyi bir A, E vitamini ve beta karoten kaynağı. Güçlü bir antioksidan kaynağı olma özelliği taşır.

Gut ataklarını önler

Kanda bulunan ürik asit miktarı, metabolik süreçte etkin şekilde görev yapamazsa gut hastalığı oluşabilir. Gut hastalığının ilk belirtileri eklemlerde sertlik ve şişlik olarak görülür. Ancak gerekli tedavinin uygulanması ve tedaviye ek olarak vişne tüketilmesiyle bu etkileri en aza indirmek mümkün. Vişnenin gut hastalığı üzerindeki etkileri üzerine, 633 gut hastasının dahil olduğu, Boston Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada 2 gün boyunca vişne tüketen gut hastalarının, vişne tüketmeyen hastalara göre gut atak riskini %35 daha az yaşadığı saptanmıştır.

Antioksidan deposudur

Koyu kırmızı meyvelerden biri olan vişne, ne kadar ekşi ise içeriğindeki antioksidan miktarı da o kadar fazladır. Bir tür fitokimyasal olan bu güçlü antioksidan, vücudu serbest radikallere karşı korur. Fitokimyasallar aynı zamanda vişneye parlak ve kırmızı rengini veren aktif bileşiklerdir. Vişnenin içerisinde başka faydalı antioksidanlar da bulunur. Bunlar hidroksisinnamik asit ve perillyl alkoldür. Bağışıklık sisteminin korunmasında ve vücuda C vitamini sağlanmasında rolleri büyüktür. Aynı zamanda kolajen sentezinde de oldukça büyük etkilere sahiptirler.

Sindirime yardımcıdır

Sağlıklı bağırsak hareketleri konusunda oldukça fayda sağlayan vişne, özellikle gastroözofageal reflü hastalığının semptomlarını azaltıcı etki gösterir ve ülser hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Vişne suyu kabızlık yapar mı? Vişne sindirim sistemi rahatsızlıklarının tümünde etkilidir. Bu yüzden kabızlığa neden olmanın aksine kabızlık ve şişkinlik gibi durumlarda semptomları giderici etki gösterir.

Diyabete karşı korur

Vişne şeker hastalığına iyi gelir mi? Vişne, içerdiği düşük şeker oranı ve yüksek antioksidan etkileri sebebiyle şeker hastaları için oldukça ideal bir meyvedir. Vişne, kayısıdan (57), üzümden (46), şeftaliden (42), yaban mersininden (40), erikten (39) çok daha düşük glisemik indekse (22) sahiptir. Bu özellikleri ile şeker hastaları için diğer meyvelerden daha iyi bir aperatif konumundadır.

Göz sağlığı için faydalıdır

Vişne, içerisinde bulunan A vitamini sayesinde göz yüzeyini korur, göz kuruluğunu önler. Hatta A vitamini göz kuruluğu için üretilen göz damlalarının da içeriğinde yer alır.

Bağışıklığı güçlendiriyor, kansere karşı korur

İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller bağışıklığı güçlendirir. Hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Kansere karşı koruyucu özelliktedir. Sindirim sistemini güçlendirir.

Sakinleştirici özelliği vardır ve depresyonun önlenmesine katkı sağlar.

Vişne Zayıflatır mı?

Vişne yüksek diyet lifi içerdiği için doygunluk hissine katkıda bulunur. Bu yüzden kilo vermek isteyenlerin ara öğünlerinde tercih edebileceği bir meyvedir.

Vişne Suyunun Faydaları

Antioksidanlar açısından zengin olan vişne suyu, kanı temizlemeye yardımcıdır. Ayrıca içerisinde bulunan antosiyaninler sayesinde iltihabı ve eklem ağrılarını giderir. Yoğun çalışma temposu yüzünden kaybedilen enerji, vişne suyu içerek geri kazanılabilir. Çünkü vişne suyu ağrıyan ve yorulan kasların onarımı için de birebirdir., metabolizmayı hızlandırarak obezitenin önlenmesine yardımcı olur.

Vişne kompostosunun faydaları da vişne suyunun etkileriyle aynıdır. Bu yüzden ister kompostosunu yapın ister suyunu, iki türlü de sağlık açısından pek çok derde devadır.

Hamilelikte Vişne Suyunun Faydaları

Vişne diğer meyvelere oranla çok daha fazla antosiyanin içerdiği için anne karnındaki bebeğin beyin fonksiyonlarını geliştirir. Yaşlılıkla birlikte görülebilecek alzheimer hastalığına yakalanma riskine karşı da anne adayını korur.

Gebelikte anne adayları dönem dönem tansiyon probleminden şikayet ederler. Vişne içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını düzenler ve hamilelikte yaşanan tansiyon problemlerinin önüne geçer.

Hamile kadınların şikayetçi olduğu bir diğer durum ise kabızlıktır. Vişne lif bakımından zengin olduğu için kabızlık ve hazımsızlık sorunlarının giderilmesinde çok etkilidir. Ancak tabii ki vişne suyu hamilelikte çok faydalı olsa da, tüketiminde aşırıya kaçılırsa bazı yan etkiler ortaya çıkabilir.

Vişne Sapının Faydaları

Vişne sapı, düşük kalorisi sebebiyle genellikle kilo vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilir. İçeriğinde bulunan A, C ve B1 vitaminleri sayesinde hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.

Vişne sapının faydalarından yararlanabilmek için, vişnelerle saplarını birbirinden ayırmak gerekir. Daha sonra sapları kaynatılır ve içecek haline getirilir. Vişne sapı da, kompostosu ve suyu kadar faydalıdır. Vücuttaki su oranını artırarak böbrek sağlığına katkıda bulunur, hazmı kolaylaştırır. Sinir sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur. Sakinleştirici bir etkisi vardır. Vişne sapının en önemli özelliği ise diüretik olması sebebiyle idrar söktürücü olarak kullanılmasıdır.

Vişne Kurusunun Faydaları

Vişne yaklaşık olarak %84-85 oranında su içerir. Bu yüzden kurutma sonrasında 6-7 kilo vişneden sadece 1 kilo kuru vişne elde edilir. Kurutma esnasında vişne besin değerini kaybetmez, aksine besin değerlerinde bir artış olur. Çünkü kurutma sırasında vişne suyu buharlaşır ve özü içinde kalır. Böylelikle vişnenin içerisinde bulunan vitamin, karbonhidrat ve protein değerleri yükselir. Vişne kurusu genellikle diyetlerin ara öğünlerinde atıştırmalık olarak tüketilir. Bununla birlikte yine diyet dönemlerinde tüketilen tahıl gevreği gibi kahvaltılık ürünlerin içerisine ilave edilerek de kullanılabilir.

Vişnenin Zararları Nelerdir?

Her besin maddesinde olduğu gibi vişne tüketiminde de aşırıya kaçmak bazı yan etkilerin görülmesine sebep olabilir.

Vişne sindirim problemlerinin giderilmesi için çok faydalı olsa da aşırı tüketildiğinde mide ekşimesi ve mide bulantısına sebep olabilir.

Vişnenin hamilelik döneminde anne adayı ve bebeğin sağlığına büyük katkılarının olmasına rağmen, hamilelik döneminde vişne suyu ve vişne sapının aşırı tüketiminden kaçınılması gerekir.

Vişnenin Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 100 g

Kalori (kcal): 58

Yağ (g): 0.45

Karbonhidrat (mg): 12.02

Protein (g): 0.59

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