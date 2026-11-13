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Gündem Ahmet Ocakcı’dan Meclis kürsüsünde gündemi sarsan tarihi çıkış! Yaratılış kıvamımıza dönmek zorundayız!
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Ahmet Ocakcı’dan Meclis kürsüsünde gündemi sarsan tarihi çıkış! Yaratılış kıvamımıza dönmek zorundayız!

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AK Parti Başakşehir ve İBB Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, modern dünyanın ve mevcut sistemlerin içine düştüğü derin güven bunalımını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Siyasetten bürokrasiye, sanattan ticarete kadar her alanda yaşanan çöküşün ilahi bir hikmete dayandığını vurgulayan Ocakcı, insanlığın tek kurtuluş reçetesinin fıtrata ve yaratılış kıvamına dönmek olduğunu belirtti.

Konuşmasında günümüz dünyasında kurumlara ve disiplinlere duyulan güvenin tamamen sarsıldığına dikkat çeken Ahmet Ocakcı, bu yıkımın bizzat o alanların aktörleri eliyle gerçekleştiğini ifade etti. Ocakcı, "Bugün geldiğimiz noktada bütün sistem ve disiplinlere karşı insanlığın güveni yıkılmıştır. Siyasete karşı güven siyasetçinin eliyle, bürokrasiye karşı güven bürokratın eliyle, spora ve sanata güven sporcunun ve sanatçının eliyle, ticarete güven tüccarın eliyle yıkılmıştır" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

"BU YIKIM CENAB-I ALLAH'IN KÜLLİ İRADESİYLE GERÇEKLEŞİYOR!"

Yaşanan bu çözülmenin arkasında ilahi bir iradenin bulunduğunu dile getiren Ocakcı, batıl olan her şeyin yeni bir inşanın önünü açmak için yıkıldığını kaydetti. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle mesajını güçlendiren Ocakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıkım cüzi iradenin eliyle değil, Cenab-ı Allah'ın külli iradesiyle yıkılmaktadır. Çünkü Hazreti Allah bir şeyi inkişaf etmek isterse karşılığında bütün batılları yıkar. Peki bugün ne inşa olmakta? 'Lekad halaknel insane fi ahseni takvim.' Andolsun ki biz insanı en mükemmel kıvamda yarattık. Yaratılış kıvamımıza dönmek zorundayız. Bugün fıtrat inşa olmaktadır ve ona ulaşan ebedi kurtuluş sırrını eline alacaktır."

 

"HAK GELDİ BATIL YOK OLMAYA MAHKUMDUR"

Konuşmasının sonunda tüm insanlığı hakikate yönelmeye davet eden Ahmet Ocakcı, "Fefirru ilallah ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka. Allah'a firar edin. Çünkü hak geldi batıl yok oldu, batıl yok olmaya mahkumdur. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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