Virüslerin hastanelerde kolayca yayılabildiği iddia edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bulaşmasına yönelik yapılan bir araştırma, korkunç gerçeği ortaya çıkardı. İngiltere'de Londra Üniversitesi Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Covid-19'a karşı özel olarak tasarlanan hastane odalarında bile virüslerin kolayca bulaşabildiğini tespit etti.

Çalışma kapsamında, zararlı olmayan bir virüs bir hastane odasındaki yatağın altına bırakıldı. Bırakılan virüsün 10 saatten az bir sürede odanın neredeyse yarısına yayıldığı gözlemlendi. Virüsün bulaşma sürecini beş gün boyunca takip eden bilim insanları, ünitedeki 44 farklı bölgeden örnek aldı.

Çalışma sonucu, odaya bırakılan zararsız virüsün 10 saatten az bir sürede yatak rayları, kapı kolları, kolçaklar ve kitaplar dahil olmak üzere odanın yüzde 41'ine yayıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı mikrobiyolog Lena Ciric ise, bu sonucu hijyen kurallarına dikkat edilmemesine, yeteri kadar temizlik yapılmamasına ve hastaların hareket halinde olmasına bağladı.

Ciric, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular, virüslü yüzeylere karşı el hijyenin ve dezenfeksiyonun çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Virüsü sadece bir kez tek bir bölgeye aşılamıştık ancak enfeksiyon, personelin, hastaların ve ziyaretçilerin yüzeylere dokunması yoluyla hızlı bir şekilde yayıldı."