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Teknoloji Virüs salgınını konu alan mini dizi The Stand'ın ilk fragmanı yayınlandı
Teknoloji

Virüs salgınını konu alan mini dizi The Stand'ın ilk fragmanı yayınlandı

Stephan Hawking'in Stand kitabından uyarlanan 10 bölümlük mini dizi The Stand'ın ilk fragmanı yayınlandı. Stephan Hawking'in kitabından esinlenilen yeni dizinin konusu nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:16:00 - 2020-08-31 10:17:06

Ölümcül olarak dünyayı kasıp kavuran bir virüs ile, hayatta kalmayı çalışan insanları konu alan diziden ilk gösterim yayınlandı. ABD'li yazar Stephan Hawking tarafından kaleme alınan 'Mahşer' kitabından esinlenilen dizi 10 bölümden oluşacak. Sadece 30 saniyelik bir fragman yayınlayan dizi içinde pek bir detay barındırmasada bir virüs ve hayatta kalma mücadelesini aktarıyor. James Marsden, Amber Heard, Alexander Skarsgård gibi isimlerin yer alacağı The Stand’ın 17 Aralık tarihinde ABD’nin CBS kanalında yayınlanması bekleniyor. Koronavirüs salgınından dolayı ertelenme tehlikesi olan diziden şuan için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak dizinin ilk fragmanın yayınlanması iyiye işaret. 

'Amber Heard, The Stand'in kadrosunda yer almasına rağmen fragmanda gözükmedi'

Geçtiğimiz dönemlerde Jony Deep ile davalık olan Amber Heard, dizinin kadrosunda yer almasına rağmen fragmanda yer almadı.

The Stand’in konusunun içinde olduğumuz dönemde fazlasıyla manidar olduğu bir gerçek. Zira dizi, dünyayı kırıp geçen ölümcül bir virüsün ardından hayatta kalan insanların yaşadığı çatışmaya odaklanıyor. Diziye referans olan roman 1978 yılında yayınlanmış olsa da günümüzde olmasından korktuğumuz bir dünyayı gösterdiği bir gerçek.

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