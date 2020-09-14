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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:53:44 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.245,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.247,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.245,00 puandan işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 artışla 1.241,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden devam etse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Japonya'da bugün beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin de küresel piyasaları destekleyen bir başka unsur olduğunu hatırlatan analistler, AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit görüşmelerinin ise piyasaları tedirgin eden etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.270 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artmasını bekliyor. Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda yıllık yüzde 17,3 yükseliş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise haziranda yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 17,6 artmıştı.

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