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Spor Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu
Spor

Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımını Talisca'nın penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler deplasmanda alınan sonuçla adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Fransız ekibi Lyon oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 67.dakikada Taliscca'nın penaltı atışıyla 1-0 öne geçti. Bu sonuçla Fenerbahçe adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1.dakika İlk düdük çaldı
3.dakika Kayombo sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşu takım arkadaşından döndü.
7.dakika Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu, topu sağ taraftaki Greenwood'a bıraktı. Greenwood, rakibinden sıyrılmadı ve top kornere gitti.

 

 12.dakika Asensio'nun pasında Talisca ceza sahası içinde gelişine vuruşunu yaptı son anda kaleci çıkardı.

25.dakika Talisca'nın ara pasında sol çaprazdan karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu kaleciden döndü. 

 34.dakika Kayombo'nun uzaktan şutu yandan auta gitti.

45.dakika İlk yarı sona erdi.

 46.dakika İkinci yarı başladı.

48.dakika Sol kanattan Sturm Graz etkili geldi. Arka direğe çevrilen topu son anda Brown engelledi ve mutlak pozisyonu engelledi.

62.dakika Axel Kayombo - Nelson Weiper
62.dakika Seedy Jatta - Belmin Beganovic
62.dakika Arjan Malic - Jürgen Heil

63.dakika Marco Asensio - Fred
63.dakika Mason Greenwood - Oğuz Aydın
63.dakika Nélson Semedo - Mert Müldür

65.dakika Sol taraftan Brown'ın ortasına hareketlenen Talisca, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
67.dakika Talisca, penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.


70.dakika Jon Gorenc Stankovic - Ryan Fosso

 

74.dakika N'Golo Kanté - İsmail Yüksek
77.dakika Talisca - Vedat Muriqi


85.dakika Sarı Kart - Jeyland Mitchell
88.dakika Savunmanın arkasına atılan pasta Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Fenerbahçe sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin rakibi Lyon 

Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz engelini aşarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe’nin rakibi Fransa temsilcisi Lyon oldu. Sarı-lacivertliler, lig aşamasına kalmak için kritik eşleşmede ilk maça 18-19 Ağustos’ta çıkacak, rövanş mücadelesi ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turu geçen ekip, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna lig aşamasında devam edecek.

 Talisca 4 maçta ağları havalandırdı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce çıktığı 3 karşılaşmada da gol atan Talisca, bu maçta da 66. dakikada takımını penaltıdan öne geçiren golü kaydetti.

Vedat Muric’in bu sezon ilk maçı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muric, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan Muric, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü, 19 Temmuz 2020'den sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.

2 bek ilk yarıda sarardı

Fenerbahçe'nin bek oyuncuları ilk yarıda sarı kart gördü. Sarı-lacivertlilerde sağ bek Nelson Semedo 40, sol bek Archie Brown ise 45. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, her iki oyuncuyu da ikinci yarıda oyunda tuttu.

Sturm Graz-Fenerbahçe

Stat: Liebenau

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar (İspanya)

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo, Seidl, Stankovic, Weinhandl, Hödl, Jatta, Kayombo

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

han Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca 

 

 

 

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RECEP AYDIN/ SOSYAL BİLİMCİ

İLK YARI YORUMU İlk Yarı Öne Çıkan Detaylar Kontrollü ve Temkinli Oyun: İlk maçın 2-0'lık avantajıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, tempoyu kendi belirlemek istedi. Savunmada disiplini elden bırakmayan sarı-lacivertliler rakibe net fırsatlar vermedi. Pozisyon Zenginliği: Fenerbahçe oyunun genelinde topa daha çok sahip olmaya çalışırken, dikine hızlı çıkışlarla gol aradı. Devre arası analizlerine göre Fenerbahçe'nin ilk yarıda ürettiği 4 tehlikeli pozisyon bulunuyor. Talisca'nın En Uçtaki Rolü: Vedat'ın sakatlığı nedeniyle en uç noktada (forvette) görev alan Anderson Talisca, takımın en hareketli isimlerinden biri oldu. Çektiği iki şutta kaleciyi geçemedi ancak yine de tabelayı her an değiştirebilecek bir tehdit olduğunu gösterdi. Kanat Performansları: Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood ilk yarıda biraz beklentilerin altında kalarak oyuna tam olarak ağırlıklarını koyamadılar. Kerem, Talisca'nın pasıyla net bir fırsattan yararlanamadı.
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